Дербент, Дагестан, 22 апреля, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео о спецоперации в дагестанском Дербенте, итогом которой стало уничтожение девяти боевиков. Запись также доступна для просмотра на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.

Nac.gov.ru Боевой робот

Как следует из видео, силовики задействовали робота, оснащенного стрелковым оружием, а также несколько единиц техники. Также на кадрах — захват дома, где укрывались боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики планировали совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники. Две группы бандитов были обнаружены в разных районах Дербента, им предложили сложить оружие и сдаться.

В ответ боевики открыли огонь. Итогом короткой перестрелки стала нейтрализация бандитов. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение. Пострадавших среди гражданского населения нет.

На месте операций работают сотрудники спецслужб.

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