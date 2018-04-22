Волгоград, 22 апреля, 2018, 06:38 — ИА Регнум. За постперестроичные годы из педагогической теории и практики ушло понимание воспитательной роли коллектива, заявила доктор педагогических наук, руководитель Центра развития социально-педагогическихидей А. С. Макаренко, член правления Российской макаренковской ассоциации Лариса Гриценко, выступая на прошедшей в Волгограде международной научно-практической конференции «Национально-ориентированная педагогика А.С. Макаренко как важнейший фактор современного воспитания», сообщает корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM XIV Макаренковские педагогические чтения в Волгограде

По словам Гриценко, в последнее время учителя-практики, отвечая на вопрос о главных подходах в воспитании, отмечают педагогическую поддержку, личностно-ориентированное воспитание и индивидуализацию.

«Особенно грустно, что никто не называет воспитание в коллективе как важный стратегический подход в воспитании. За 90-е годы и начало XXI века у нас вымылось из сознания <понятие — ред.> воспитание в коллективе», — заявила доктор педагогических наук.

Между тем воспитание в коллективе — это не только самый гуманный, самый эффективный, но и самый прогрессивный метод воспитания, подчеркнула Гриценко.

«Обоснование этому сегодня можно найти в современной социальной философской антропологии, — отметила макаренковед. — Там говорится, что творческая самореализация человека вообще возможна только в обществе и при помощи общества. Человек — есть воплощение общества, общество — это продукт его труда и деятельности».

Педагогика Макаренко намного опередила свое время, считает Лариса Гриценко. Проблемы коллективного и индивидуального, альтруизма и эгоизма Макаренко решал с помощью основанного на диалектическом подходе методе разрешения конфликтов. В советское время конфликт коллектива и личности снимался установкой «коллектив всегда прав», но это не было решением конфликта. Пришедший в постсоветский период культ индивидуализма, напротив, стал отвергать все общинное.

«Характерной особенностью нашей жизни является ее конфликтный характер, — цитирует Гриценко Антона Макаренко. — Как раз свобода нашей жизни прежде всего приводит к обнажению конфликта, к возможности атаки на конфликт. Наша жизнь именно потому прекрасна, что мы способны бороться, т. е. разрешать конфликты, …боротьсяза улучшение жизни, за совершенствование человека. …Секрет и прелесть нашей жизни не в отсутствии конфликта, а внашей готовности и в умении его разрешать».

Макаренко отмечал, что в коллективе личность на каждом шагу подстерегают конфликты, возникающие из противоречий интересов личности и интересов коллектива, и только в случае разрешения этих конфликтов и коллектив, и личность поднимаются в своем развитии.

Напомним, Макаренковские педагогические чтения проходят в Волгограде уже более десятка лет, и в 2018 году XIV научно-практическая конференция «Национально-ориентированная педагогика А.С. Макаренко как важнейший фактор современного воспитания» была посвящена 130-летию со дня рождения Макаренко и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Обсудить значение идей и опыта Макаренко приехали ученые из Тюменской, Нижегородской областей, Ставрополья, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Германии и Китайской Народной Республики.