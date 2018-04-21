Эр-Рияд, 22 апреля, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Небольшой беспилотный аппарат был сбит в Эр-Рияде вблизи одного из королевских дворцов. Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает Саудовское агентство печати.

Leigh Miller Беспилотник

Инцидент произошел в районе Эль-Хазама 21 апреля в 19:50 по местному времени (совпадает с мск). Радиоуправляемый дрон обнаружило одно из подразделений сил безопасности. В соответствии с инструкциями аппарат сбили.

В «твиттере» телеканала Al Jazeerа вечером 21 апреля появилась видеозапись, снятая, как говорится в описании, в Эль-Хазаме. На видео слышны звуки выстрелов.

Источники агентства Associated Press сообщали, что речь может идти о попытке военного переворота и столкновении мятежников с королевской охраной.

Агентство Reuters сообщило о сбитом игрушечном беспилотнике. Отмечалось, что короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в этот момент в столице не было — он находился в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръия.

При инциденте с беспилотником никто не пострадал. Ведется расследование.

Читайте также: Саудиты убили 20 гражданских на юго-западе Йемена

А также: Хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии