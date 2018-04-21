Над королевским дворцом в Эр-Рияде сбит беспилотник
Эр-Рияд, 22 апреля, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Небольшой беспилотный аппарат был сбит в Эр-Рияде вблизи одного из королевских дворцов. Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает Саудовское агентство печати.
Инцидент произошел в районе Эль-Хазама 21 апреля в 19:50 по местному времени (совпадает с мск). Радиоуправляемый дрон обнаружило одно из подразделений сил безопасности. В соответствии с инструкциями аппарат сбили.
В «твиттере» телеканала Al Jazeerа вечером 21 апреля появилась видеозапись, снятая, как говорится в описании, в Эль-Хазаме. На видео слышны звуки выстрелов.
Источники агентства Associated Press сообщали, что речь может идти о попытке военного переворота и столкновении мятежников с королевской охраной.
Агентство Reuters сообщило о сбитом игрушечном беспилотнике. Отмечалось, что короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в этот момент в столице не было — он находился в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръия.
При инциденте с беспилотником никто не пострадал. Ведется расследование.
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