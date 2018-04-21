В Рыбинске обрушилась крыша супермаркета
Ярославль, 22 апреля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. В городе Рыбинске Ярославской области почти полностью обрушилась крыша продуктового супермаркета. Видеозапись об этом опубликована в сообществе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел вечером 21 апреля во время мощного урагана. Как следует из записи, опубликованной Дмитрием К., крыша одноэтажного магазина «Дикси» просела, широкие окна вынесло, в помещение льются потоки ливневой воды.
За кадром слышны эмоциональные возгласы, одна из сотрудниц магазина просит окружающих вызвать скорую. Другая женщина призывает оставшихся в магазине людей выходить наружу.
Информации о пострадавших нет. МЧС ранее распространило предупреждение о грозе и сильном ветре в Ярославской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля регионы Центральной России подверглись действию мощного урагана. Шторм, сильный ветер и ливни накрыли Москву, в столице и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Мэр Москвы сообщил о 12 пострадавших. В больнице скончалась девочка, получившая тяжелые травмы.
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