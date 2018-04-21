Ярославль, 22 апреля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. В городе Рыбинске Ярославской области почти полностью обрушилась крыша продуктового супермаркета. Видеозапись об этом опубликована в сообществе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «Вконтакте».

Alexander Polyakov Крыша после обрушения. Спасатели на месте ЧП

Инцидент произошел вечером 21 апреля во время мощного урагана. Как следует из записи, опубликованной Дмитрием К., крыша одноэтажного магазина «Дикси» просела, широкие окна вынесло, в помещение льются потоки ливневой воды.

За кадром слышны эмоциональные возгласы, одна из сотрудниц магазина просит окружающих вызвать скорую. Другая женщина призывает оставшихся в магазине людей выходить наружу.

Информации о пострадавших нет. МЧС ранее распространило предупреждение о грозе и сильном ветре в Ярославской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля регионы Центральной России подверглись действию мощного урагана. Шторм, сильный ветер и ливни накрыли Москву, в столице и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Мэр Москвы сообщил о 12 пострадавших. В больнице скончалась девочка, получившая тяжелые травмы.

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