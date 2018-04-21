Санкт-Петербург, 21 апреля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. На стадионе «Санкт-Петербург» в субботу, 21 апреля, состоялась тестовая проверка системы выкатывания инновационного поля. Для того, чтобы выкатить поле на специально подготовленную площадку рядом со стадионом, потребовалось около четырех часов, сообщает официальный сайт ФК «Зенит».

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург»

Целью выкатывания поля называется проверка функционирования инженерных систем и оптимизация времени, требуемого на процедуру выкатывания.

«Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона «Санкт-Петербург», естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для нашего газона в преддверии важной игры», — отметили в «Зените». Петербургская команда принимает столичный ЦСКА 29 апреля.

Ранее в Смольном поясняли, что оказавшееся вне стадиона поле подключат к инженерным системам внешнего периметра, которые также протестируют. В следующий раз поле выкатят наружу в середине мая и оставят на открытом воздухе на месячный срок, перед началом Чемпионата мира по футболу. Это необходимо для того, чтобы травяной газон полностью соответствовал высоким требованиям FIFA.

Напомним, поле стадиона «Санкт-Петербург» пережило не одну замену газона, поскольку нормальный рост травы оказался невозможен из-за нехватки естественного света и свежего воздуха в чаше стадиона.

Как поясняют в футбольном клубе «Зенит», выкатное поле приводят в движение 294 ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами. Для уменьшения нагрузки на механизмы используется система компрессоров, которые нагнетают воздух и снимают до половины веса конструкции.

17 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что передача имущественного комплекса и инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу «Зенит» находится в активной стадии.

«По концессионному соглашению такая передача будет завершена 17 мая 2018 года. Совместно с футбольным клубом «Зенит» и генеральным подрядчиком мы проводим комплексные испытания всех систем: инженерных систем, систем безопасности стадиона, идёт плановая работа», — доложил Албин вице-премьеру Виталию Мутко.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение в отношении стадиона на Крестовском острове. «Зенит» получил право эксплуатировать стадион для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет. Арендная плата составит 1 рубль в год. Расход по содержанию и развитию спортивной арены берет на себя клуб.

Стадион на Крестовском острове примет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал и матч за 3-е место.