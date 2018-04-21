Ганновер, Германия, 21 апреля, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» разгромила «Ганновер-96» в матче тридцать первого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере, завершилась со счетом 3:0.

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В составе гостей голевыми действиями отметились Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Себастьян Руди.

После тридцати одного матча в чемпионате Германии мюнхенская «Бавария» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 78 очков. Клуб «Ганновер-96», набравший 36 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

«Ганновер-96» (Ганновер) — «Бавария» (Мюнхен) — 0:3.

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