Медведев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Дорошиной
Москва, 21 апреля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким скончавшейся народной артистки России Нины Дорошиной. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу, 21 апреля, на сайте правительства РФ.
«Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа, — говорится в телеграмме. — Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас».
По его словам, Дорошина была уникальной, талантливой и темпераментной актрисой, способной вжиться в любой образ.
«Миллионы зрителей не просто любили, но и верили ее героиням, — говорится в телеграмме. — (…) Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Нины Михайловны Дорошиной, всем её многочисленным поклонникам».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля народная артистка России Нина Дорошина скончалась у себя дома в Москве от остановки сердца.
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