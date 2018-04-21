Москва, 21 апреля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким скончавшейся народной артистки России Нины Дорошиной. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу, 21 апреля, на сайте правительства РФ.

Траур

«Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа, — говорится в телеграмме. — Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас».

По его словам, Дорошина была уникальной, талантливой и темпераментной актрисой, способной вжиться в любой образ.

«Миллионы зрителей не просто любили, но и верили ее героиням, — говорится в телеграмме. — (…) Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Нины Михайловны Дорошиной, всем её многочисленным поклонникам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля народная артистка России Нина Дорошина скончалась у себя дома в Москве от остановки сердца.

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