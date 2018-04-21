Санкт-Петербург, 21 апреля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений. Оно состоялось в ходе посещения АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», сообщили ИА REGNUM 21 апреля в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ.

Дмитрий Агальцов, ВМФ России Музей СПМБМ «Малахит»

Участники совещания под руководством адмирала Владимира Королёва обсудили ход строительства атомных многоцелевых подводных 4-го поколения «Ясень-М» и тему создания новых поколений атомных подводных лодок.

Как отмечается, обсуждались «вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем».

После совещания главком ВМФ России осмотрел научно-производственную базу и музей СПМБМ «Малахит».

За 70 лет работы «Малахит» выполнил свыше 50 проектов, по котором построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 — с атомной энергетической установкой.

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Как сообщалось в декабре 2017 года, российские специалисты завершили предварительную работу над внешним обликом многоцелевой атомной подлодки пятого поколения «Хаски».

Характеристики этих субмарин пока засекречены, но показатели существующих подводных лодок они будут существенно превосходить. В частности, их скрытность будет улучшена минимум в два раза.