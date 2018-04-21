Лондон, 21 апреля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Футболисты «Вест Бромвича» на своем поле сыграли вничью с «Ливерпулем» в матче тридцать пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Хоуторнс» в Уэст-Бромидже, завершилась со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе хозяев поля мячи забили Джейк Ливермор и Саломон Рондон, у гостей голевыми действиями отметились Дэнни Ингс и Мохаммед Салах.

После тридцати пяти матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 71 очко. Клуб «Вест Бромвич», набравший 25 баллов, находится на двадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 35-й тур

«Вест Бромвич Альбион» (Вест Бромвич) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 2:2.

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