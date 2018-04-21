Киев, 21 апреля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. В Киеве задержан сотрудник одного из стратегических предприятий Минобороны Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Правоохранители установили, что уроженец России, полковник запаса ВСУ в июле 2017 г. во время пребывания у близких родственников на территории РФ был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, мужчину якобы интересовала информация о выполнении государственных оборонных заказов и разработок авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 г. в СБУ заявили, что спецслужбам Украины удалось «разоблачить» чиновника секретариата правительства, якобы осуществлявшего деятельность в интересах Москвы. Имя задержанного не называлось, но было заявлено, что спецслужбы РФ якобы завербовали его во время «продолжительной зарубежной командировки».

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