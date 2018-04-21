Каспийск, Дагестан, 21 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Футболисты «Анжи» на своем поле уступили «Уралу» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Эрик Бикфалви, забивший единственный мяч на 84-й минуте.

После двадцати семи матчей в чемпионате России екатеринбургский «Урал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Махачкалинский «Анжи», набравший 24 балла, находится на четырнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:1.

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