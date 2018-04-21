Грозный, 20 августа, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В преддверии 1 сентября в Чечне проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Она стартовала 10 августа по всех муниципалитетах республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Собраться в школу помогли уже более 500 детям из малообеспеченных и многодетных семей. Для них были закуплены ранцы и школьные принадлежности. Уже оказана помощь школьникам в городе Аргуне и в Ленинском, Заводском и Старопромысловском районах Грозного, а также в 13 районах Чечни.

До начала учебного года в благотворительной акции примут участие все 20 муниципалитетов республики.

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