Казань, 21 апреля, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» на свое поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе хозяев поля отличился Кристиан Нобоа, у гостей мяч забил Сергей Паршивлюк.

После двадцати семи матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Клуб «Ростов», набравший 31 балл, находится на одиннадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1.

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