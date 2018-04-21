В Краснодарском крае в аварии погибла российская велогонщица
Краснодар, 21 апреля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла российская велогонщица Лидия П. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Велосипед
Трагедия произошла в субботу, 21 апреля, в Архипо-Осиповке.
«Лидия П. ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спортсменка, получившая серьезные травмы, скончалась.
Федерация велосипедного спорта России намерена участвовать в расследовании случившегося.
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