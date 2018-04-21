Краснодар, 21 апреля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла российская велогонщица Лидия П. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Велосипед

Трагедия произошла в субботу, 21 апреля, в Архипо-Осиповке.

«Лидия П. ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсменка, получившая серьезные травмы, скончалась.

Федерация велосипедного спорта России намерена участвовать в расследовании случившегося.

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