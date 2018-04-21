Москва, 21 апреля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. МИД Российской Федерации не получал уведомлений об иске Национального комитета Демократической партии США к РФ по выборам-2016. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте МИД.

DonkeyHotey Эмблема Демократической партии США

«Официальных уведомлений на этот счет МИД РФ ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано», — сказала Захарова.

По словам дипломата, демократы США подобным образом могут пытаться оправдать свое поражение на выборах-2016.

«Вот уже 1,5 года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами не доработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — заявила представитель МИД РФ. — Американская общественность уже изрядно напугана фантомом русских хакеров, но тему продолжают раскручивать».

По ее словам, целью переноса таких заявлений со страниц газет и телеэкранов в зал суда может являться желание «придать новое дыхание внутриполитическим разборкам» в стране и «разогреть антироссийские настроения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2018 г. Демократическая партия США подала иск в окружной суд Манхэттена с просьбой привлечь к ответственности РФ, штаб и самого Дональда Трампа, а также основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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