Захарова прокомментировала иск Демократической партии США против РФ
Москва, 21 апреля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. МИД Российской Федерации не получал уведомлений об иске Национального комитета Демократической партии США к РФ по выборам-2016. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте МИД.
«Официальных уведомлений на этот счет МИД РФ ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано», — сказала Захарова.
По словам дипломата, демократы США подобным образом могут пытаться оправдать свое поражение на выборах-2016.
«Вот уже 1,5 года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами не доработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — заявила представитель МИД РФ. — Американская общественность уже изрядно напугана фантомом русских хакеров, но тему продолжают раскручивать».
По ее словам, целью переноса таких заявлений со страниц газет и телеэкранов в зал суда может являться желание «придать новое дыхание внутриполитическим разборкам» в стране и «разогреть антироссийские настроения».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2018 г. Демократическая партия США подала иск в окружной суд Манхэттена с просьбой привлечь к ответственности РФ, штаб и самого Дональда Трампа, а также основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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