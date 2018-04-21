Тбилиси, 21 апреля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает 21 апреля знаменательным днем для своего правительства и для страны в целом, так как в этот день, 6 лет назад была учреждена партия «Грузинская мечта». Об этом премьер заявил на партийной конференции в Амбролаури, которая проходила сегодня. Участники конференции избрали делегатов от края Рача-Лечхуми, которые примут участие в большом съезде партии, запланированном на май текущего года. Аналогичные конференции с целью избрания делегатов съезда правящая партия проведет во всех регионах страны.

Грузинский флаг

«Сегодня особенный день. 6 лет назад именно в этот день, 21 апреля 2012 года под руководством господина Бидзины Иванишвили была учреждена наша партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». На решающем для Грузии этапе с единственным и самым сильным оружием — правдой и поддержкой народа началась бескомпромиссная борьба против режима, которая увенчалась убедительной победой, одержанной спустя всего несколько месяцев, 1 октября 2012 года», — напомнил Квирикашвили.

Он выразил уверенность, что у его партии есть достаточно мотивации и ресурсов, чтобы максимально изменить жизнь страны и народа к лучшему. Премьер, который одновременно является председателем партии «Грузинская мечта», считает, что его правительство за прошедшие шесть лет сделало немало и что за спиной у него много дел, которыми можно гордиться. По мнению Квирикашвили, спустя шесть лет наконец настало время заняться вплотную быстрым экономическим развитием страны, которое принесет народу новые рабочие места и улучшит благосостояние населения.

«Сегодня, спустя шесть лет после учреждения партии, можно смело сказать, что мы решили много проблем, преодолели много трудностей. Эти шесть лет проторили нам путь и дали возможность, чтобы сегодня устремиться к еще большим целям — начать быстрое экономическое развитие страны, что даст нам уже конкретные результаты — создаст новые рабочие места и принесет благополучие нашей стране и каждому гражданину», — заявил Квирикашвили.

Отметим, что в первые месяцы после прихода к власти в результате выборов 2012 года бывший премьер Бидзина Иванишвили обещал, что первый год правления «Грузинской мечты» будет трудным для населения, на второй год народ почувствует облегчение, на третий граждане должны были ощутить улучшение на собственных карманах, а четвертый год должен был стать очень хорошим. В действительности, определенные успехи грузинского государства выразились в заключении соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС, получении безвизового режима для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны. Но на благосостоянии основной массы населения страны эти позитивные моменты развития Грузии пока не отразились, и на собственных карманах и бюджетах своих семей большинство граждан улучшения так и не почувствовали.

Судя по сегодняшнему выступлению премьера, вплотную заняться быстрым развитием экономики, созданием новых рабочих мест и улучшением благосостояния населения правящая партия намерена в ближайшем будущем, в преддверии и после предстояших в этом году президентских выборов.

Напомним, что о намерении прийти в политику олигарх Бидзина Иванишвили заявил в октябре 2011 года, а спустя несколько месяцев основал партию «Грузинская мечта» и одноименную коалицию, в которой объединились несколько оппозиционных правительству Михаила Саакашвили партий. С этой коалицией Иванишвили и его соратники и одержали победу на парламентских выборах 1 октября 2012 года.