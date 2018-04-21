Дербент, Дагестан, 21 апреля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Девять членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые планировали совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники, ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дербенте. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Nac.gov.ru КТО. Дербент

«В результате целенаправленного поиска были обнаружены 2 группы бандитов в разных частях города, — говорится в сообщении. — На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия».

Отмечается, что в результате скоротечных перестрелок всего были нейтрализованы девять боевиков. Никто из гражданского населения не пострадал, потерь среди личного состава силовиков также нет.

«Один сотрудник спецназа получил легкое ранение», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте спецопераций работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля сотрудники ФСБ РФ ликвидировали боевика, который планировал осуществить ряд терактов в Ставропольском крае.

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