Ялта, Крым, 21 апреля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Крупная партия пшеницы будет отправлена в Сирию из Крыма в 2018 году, 21 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме сообщил журналистам генеральный директор крымского агрохолдинга «Скворцово» Игорь Полищук.

Пшеница

«Первую пробную партию до десяти тысяч тонн мы готовы [поставить] в этом году», — сказал Полищук.

Директор крымской компании пояснил, что холдинг готов экспортировать в Сирию зерно в течение двух-трех месяцев.

Напомним, в Сирии, где основная территория к настоящему моменту освобождена от террористов, идет налаживание мирной жизни. В рамках этого процесса 18 марта делегаты сирийского правительства прибыли в Ялту, чтобы в ходе форума наладить международные торговые контакты.

Форум в Ялте работает третий день. Сегодня, 21 апреля, прошла конференция по экономическому развитию Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Ялтинском форуме подписан Меморандум о межрегиональном сотрудничестве между Крымом и провинцией Латакия (Сирия). С крымской стороны договор подписал глава региона Сергей Аксенов, с сирийской — губернатор Латакии Ибрагим Худер Аль-Салем.