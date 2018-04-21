Первоуральск, Свердловская область, 21 апреля, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области до сих пор не убрали стихийный мемориал, созданный после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Находится он прямо у памятника Ленину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал возле Ленина

Александр Комаров ИА REGNUM Памятник Ленину в Первоуральске

Мемориал был создан вечером 26 марта. Инициатором стала одна из местных жительниц. Она же предложила место — памятник Ленину. Некоторые горожане высказывались против того, чтобы нести свечи, цветы и игрушки к вождю мирового пролетариата. Но многие местные жители поддержали её призыв. Так возле памятника Ленину и появился временный мемориал.

Александр Комаров ИА REGNUM Кемеровский мемориал в Первоуральске 7 апреля

Напомним, в разных уголках страны тысячи людей с болью отозвались на трагедию, которая унесла жизни 60 человек (в том числе 37 детей). Стихийные мемориалы были созданы практически во всех городах России. Правда, во многих их уже давно убрали. Где-то игрушки и цветы выбросили на свалку, в некоторых местах пустили на другие цели, например, отдали детям.

В Первоуральске же мемориал до сих пор остаётся. Память о людях, погибших 25 марта в Кемерове, жива. На нынешней неделе коммунальные службы прибрали памятник Ленину и прилегающую к нему площадку. Но «кемеровский» мемориал не тронули.

При этом отметим, что завтра, 22 апреля, будет традиционно отмечаться день рождения Ленина. К памятнику придут коммунисты, чтобы возложить венки и цветы. Видимо, им придётся очень постараться, чтобы найти для этого место.

Получить комментарий от представителей коммунистических организаций пока не удалось. Но можно предположить, что они понимают всю важность момента и не очень расстроятся, увидев в день рождения вождя у памятника ему мемориал по случаю кемеровской трагедии. А тем временем местные журналисты и общественники следят за дальнейшей судьбой мемориала. В некоторых городах игрушки, которые граждане принесли от чистого сердца, отправили на свалку. На Урале надеются на то, что мемориал в Первоуральске не постигнет такая же судьба.