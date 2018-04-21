В Приморском крае открылись Семнадцатые молодёжные Дельфийские игры России
Владивосток, 21 апреля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 21 апреля в Приморском крае состоялась торжественная церемония открытия Семнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. С приветственным словом к участникам, жюри и гостям обратились временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, директор Международного Дельфийского комитета, председатель Исполкома национального Дельфийского совета России Владимир Понявин, объявивший Игры открытыми.
В адрес Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России поступили приветствия президента России Владимира Путина, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, а также приветствие от мэра города Ружомберока Игора Чомбора (Словацкая Республика), в котором с 20 по 24 августа 2018 года состоятся Вторые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры. В ходе церемонии прошло театрализованное представление с участием творческих коллективов Приморского края, а также состоялся парад делегаций регионов России. Старт Дельфийских игр 2018 года был ознаменован зажжением символического дельфийского огня и праздничным фейерверком.21 апреля на Семнадцатых молодежных Дельфийских играх уже начались состязания в рамках номинации «Дизайн одежды», а 22 апреля начнутся конкурсные прослушивания по всем другим номинациям Игр, говорится в сообщении Национального Дельфийского совета России.
Одновременно с этим 22 апреля состоится Тринадцатая Международная конференция, в рамках которой будут обсуждены вопросы развития Дельфийских игр как эффективного инструмента поиска и поддержки молодых талантов, патриотического воспитания молодежи и сохранения наследия, волонтёрства. При этом отдельное внимание будет уделено взаимодействию цифровой экономики и культуры. Отметим, что мероприятия Семнадцатых молодёжных Дельфийских игр России приурочены Году добровольца (волонтёра), проводимому в Российской Федерации в 2018 году, проходят в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящены Году культуры в Содружестве Независимых Государств. В Играх принимают участие 1862 дельфийца в составе делегаций из 69 субъектов Российской Федерации.