Владивосток, 21 апреля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 21 апреля в Приморском крае состоялась торжественная церемония открытия Семнадцатых молодёжных Дельфийских игр России. С приветственным словом к участникам, жюри и гостям обратились временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, директор Международного Дельфийского комитета, председатель Исполкома национального Дельфийского совета России Владимир Понявин, объявивший Игры открытыми.

Primorsky.ru Открытие XVII молодёжных Дельфийских игр

В адрес Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России поступили приветствия президента России Владимира Путина, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, а также приветствие от мэра города Ружомберока Игора Чомбора (Словацкая Республика), в котором с 20 по 24 августа 2018 года состоятся Вторые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры. В ходе церемонии прошло театрализованное представление с участием творческих коллективов Приморского края, а также состоялся парад делегаций регионов России. Старт Дельфийских игр 2018 года был ознаменован зажжением символического дельфийского огня и праздничным фейерверком.21 апреля на Семнадцатых молодежных Дельфийских играх уже начались состязания в рамках номинации «Дизайн одежды», а 22 апреля начнутся конкурсные прослушивания по всем другим номинациям Игр, говорится в сообщении Национального Дельфийского совета России.

Одновременно с этим 22 апреля состоится Тринадцатая Международная конференция, в рамках которой будут обсуждены вопросы развития Дельфийских игр как эффективного инструмента поиска и поддержки молодых талантов, патриотического воспитания молодежи и сохранения наследия, волонтёрства. При этом отдельное внимание будет уделено взаимодействию цифровой экономики и культуры. Отметим, что мероприятия Семнадцатых молодёжных Дельфийских игр России приурочены Году добровольца (волонтёра), проводимому в Российской Федерации в 2018 году, проходят в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и посвящены Году культуры в Содружестве Независимых Государств. В Играх принимают участие 1862 дельфийца в составе делегаций из 69 субъектов Российской Федерации.