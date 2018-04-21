Дума, Сирия, 21 апреля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 21 апреля посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Mil.ru Сбор образцов

«Группа в составе миссии ОЗХО посетила одно из мест в Думе, чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего года «Белые каски» и другие неправительственные организации заявили об атаке с применением химического оружия, якобы предпринятой вооруженными силами (ВС) Сирии в городе Дума.

США и их союзники, использовав этот инцидент как предлог, в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по территории Сирии. Всего по различным целям было выпущено более 100 ракет.

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