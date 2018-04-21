Названа причина смерти актрисы Нины Дорошиной
Москва, 21 апреля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Народная артистка России Нина Дорошина скончалась у себя дома в Москве от остановки сердца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра «Современник».
"На 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса Московского театра «Современник», — говорится в сообщении. — Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца».
О дне и времени прощания с актрисой будет объявлено позже.
Напомним, Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (Москва). В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина. В 1958-м дебютировала на сцене театра «Современник».
В кино Дорошина начала сниматься еще в 1955 году, будучи студенткой. Наибольшую известность ей принесла роль Надежды в кинофильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
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