Москва, 21 апреля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Народная артистка России Нина Дорошина скончалась у себя дома в Москве от остановки сердца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра «Современник».

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Нина Дорошина

"На 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса Московского театра «Современник», — говорится в сообщении. — Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца».

О дне и времени прощания с актрисой будет объявлено позже.

Напомним, Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (Москва). В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина. В 1958-м дебютировала на сцене театра «Современник».

В кино Дорошина начала сниматься еще в 1955 году, будучи студенткой. Наибольшую известность ей принесла роль Надежды в кинофильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

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