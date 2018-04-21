Дербент, Дагестан, 21 апреля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Силовики ликвидировали группу членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики, — сказал источник. — По предварительным данным, несколько из них уже ликвидировано».

Операция по нейтрализации боевиков продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля сотрудники ФСБ РФ ликвидировали члена международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал осуществить ряд терактов в Ставропольском крае.

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