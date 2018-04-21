Тамбовская область, 21 апреля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. На международном экономическом форуме в Ялте глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Стороны обсудили поставки крымского титана и перспективы развития ильмено-циркониевого месторождения «Центральное» в Рассказовском районе Тамбовской области.

Tambov.gov.ru На Ялтинском международном экономическом форуме

Разработку месторождения может начать «Крымский титан». У контролирующего месторождение ООО «Горнопромышленная компания «Титан» регион планирует выкупать доли. Строительство опытного производства может начаться в 2019 году. Ранее, напомним, ведущим научно-исследовательским институтом «Иргиредмет» было разработано технико-экономическое обоснование проекта, уже проводятся мероприятия по организации опытно-промышленных испытаний технологии переработки титан-циркониевых песков и разработке технологического регламента.

Выступая с ежегодным посланием, губернатор Александр Никитин отметил, что проект по разработке месторождения «Центральное» остаётся приоритетным для экономики региона и областные власти активно работают над его реализацией.

«Этим весьма сложным проектом мы занимаемся не ради собственной PR-кампании, как некоторые считают, а для усиления промышленного потенциала области со всеми вытекающими налогово-бюджетными последствиями. По моим прогнозам, со следующего года, а, может быть, постараемся и ранее приступить непосредственно к строительству опытного производства», — отметил губернатор.

На Ялтинском форуме Александр Никитин договорился с главой Крыма о совместной поездке в Минпромторг для более плотного обсуждения предстоящих механизмов сотрудничества. Отметим, что во встрече также принимал участие член Совета Федерации Александр Бабаков.