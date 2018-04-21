Калуга, 21 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие часы в ряде регионов Центральной России прогнозируется ухудшение погодных условий. Вечером 21 апреля резкое понижение температуры воздуха, ночью 22 апреля осадки в виде мокрого снега и дождя. Усиление ветра до 25 м/с. Причиной усиления ветра на большей части Центрального федерального округа будет стремительное углубление циклона с северо-запада.

ЛЭП

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в частности, непогода затронет Костромскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую области, а также Ивановскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую и Рязанскую области.

В настоящий момент энергетики работают в режиме предельной мобилизации и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

В регионах установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах МРСК Центра могут быть привлечены 1680 бригад в составе 8 393 человек, в том числе 92 бригад повышенной мобильности, и 3236 единицы автомобильной и специальной техники. В филиалах МРСК Центра и Приволжья в устранении аварийных ситуаций готовы задействовать 1169 бригад в составе 5768 человек, в том числе 76 бригад повышенной мобильности, и 1947 единиц техники.

Также в распоряжении энергетиков находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.