Калуга, 21 апреля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев в рамках рабочего визита в калужский регион посетил ряд объектов. В поездке его сопровождал губернатор Анатолий Артамонов.

Пресс-служба правительства Калужской области Алексей Гордеев во время визита в Калужскую область

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, представитель президента РФ побывал в АО «Биотехнологический комплекс — Росва». Основной вид деятельности предприятия — глубокая переработка пшеницы с целью получения готовой продукции: крахмала, клейковины, глюкозофруктозного сиропа, сорбитола, моногидратов и комовых добавок. В настоящее время здесь действует склад общей ёмкостью 170 тысяч тонн единовременного хранения зерна, в тестовом режиме ведется выпуск нескольких видов продукции.

Пресс-служба правительства Калужской области Алексей Гордеев во время визита в Калужскую область

В Дзержинском районе Алексей Гордеев и Анатолий Артамонов посетили Владимирский скит Калужского мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихоновой пустыни и расположенный в нем музей-диораму «Великое Стояние на Угре». Авторы проекта — ООО «Творческая мастерская архитектора О. Гридасова», создатель диорамы — заслуженный художник России, уроженец Калуги Павел Рыженко. Владимирский скит является исторической достопримечательностью региона, ежедневно его посещают туристы и паломники. Музейный центр посвящен событиям 1480 года — победе русской армии под командованием великого князя Ивана III над войсками хана Ахмата, освобождению русских земель от ордынского ига и рождению в XV веке Московской Руси.

Постпред президента России Алексей Гордеев положительно оценил динамику развития региона: «Сегодня Калужская область звучит по всей стране. Здесь одни из самых высоких темпов промышленного производства и сельского хозяйства, инвестиций — мы видим мощные современные предприятия».

Пресс-служба правительства Калужской области Алексей Гордеев во время визита в Калужскую область

Он назвал «Биотехнологический комплекс — Росва» уникальным производством, одним из первых в стране по глубокой переработке пшеницы и очень своевременным.

«Мы сегодня торгуем в основном зерном, и эта тема уже не актуальна, — подчеркнул полпред. — Надо торговать продуктами переработки. И здесь Калуга показывает пример. Таких заводов сегодня стране необходимо порядка десяти, чтобы выйти с новыми предложениями на международный рынок».

Особый акцент Алексей Гордеев сделал на внимание региона к развитию социальной инфраструктуры, в частности сохранении культурно-исторического наследия: «Это и есть патриотизм, когда мы все больше узнаем свою Родину, место, где живем, чем нам гордится». Калужский край он сравнил с одним из бриллиантов в истории России.

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