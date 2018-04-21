Медынь, Калужская область, 21 апреля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В городе Медынь Калужской области вынесен приговор в отношении 54-летнего гражданина Республики Узбекистан за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщила 21 апреля ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Вырубка леса

По ее словам, следствием установлено, что мужчина, проживающий на территории РФ, по устной договоренности с представителем ООО «Газпром распределение Калуга», согласился провести работы по вырубке лесополосы в лесном массиве около деревни Мешково Медынского района для последующей прокладки газопровода.

Так, осужденный в период с 16 октября по 2 ноября 2017 года, используя бригаду лесозаготовителей, дал им указание на спиливание деревьев за границами лесосеки, предоставив для незаконной рубки бензопилы. Работники, не осознавая преступный характер действий осужденного, спилили 103 дерева породы ель, 33 дерева породы береза, 2 дерева породы ольха, 3 дерева породы сосна. В итоге Медынскому лесничеству был причинен особо крупный ущерб на сумму, превышающую 1 млн рублей. Часть спиленной древесины была реализована.

В ходе судебного заседания подсудимый сообщил, что он незаконно спилил только 5−6 деревьев для того, чтобы смог подъехать трактор. Остальные деревья были спилены иными лицами.

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Басулина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дзержинском районе Калужской области в границах национального парка «Угра» на землях государственного лесного фонда было незаконно вырублено около 1000 куб. м участка лесного массива. Общая стоимость причинённого ущерба оценивается экспертами на сумму более 43 млн рублей,

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