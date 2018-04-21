Калининград, 21 апреля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. «Калининградская идентичность» — это типовая советская застройка, которой «мы стесняемся». Такое мнение высказал московский архитектурный критик, профессор ВШЭ, широко известный пропагандист «урбанизма» мэра Москвы Сергея Собянина Григорий Ревзин, выступая в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Долгопский Калининград

Во время дискуссии «Контрастный Калининград» в кафедральном соборе на острове Канта советник губернатора Калининградской области по архитектуре Вячеслав Генне спросил у Ревзина насчёт «идентичности города Калининграда».

«Мы очень хорошо понимаем, как сделать исторический центр, как на Западе. Но когда мы думаем, что делать с панельными районами, здесь негде подсмотреть. Вот это и есть идентичность», — сказал архитектурный критик.

Ревзин привел пример благоустройства набережной Преголи у калининградского музея Мирового океана.

«За набережной Музея Мирового океана стоят типовые дома, которые не соответствует качеству этой набережной. Когда вы говорите про Дворец Советов (так столичный архитектор именовал знаменитый калининградский долгострой — Дом Советов. — ИА REGNUM ), да, это дико модная вещь, когда она проектировалась, но по своей стилистики она неразрывно связана с советской типовой застройкой. Это и есть идентичность».

При этом Григорий Ревзин подчеркнул, что «наша идентичность нам не нравится», и «мы себя стесняемся».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что последние два десятилетия термин «калининградская идентичность» популярен у части местной интеллигенции, которая видит «калининградскую идентичность» в культурно-исторической преемственности германскому городу Кёнигсберг.

Комментируя идеи «восстановить Кёнигсберг», профессор ВШЭ Ревзин сказал:

«Для подобного надо, чтобы совпали два условия. Первое — ощущение у местного населения связи с тем, что потеряли. Должен быть уровень запредельной мотивации, невероятный патриотизм (к немецкому. — ИА REGNUM ), как у евреев в еврейском квартале в Иерусалиме. Способно ли нынешнее население Калининграда отождествлять себя с тем, кто был здесь в 30-е годы? Мне кажется, что отличия некоторые есть. Второе — быть дико туристически востребованным».

Поэтому, по мнению московского архитектора, строительство в Калининграде «сараев 18-го века» — «это фальшак».

Напомним, дискуссия «Контрастный Калининград» прошло в преддверии общероссийского форума «Среда для жизни: всё о жилье», который пройдет в Калининграде 18−19 мая. Организаторы — Минстрой России, Единый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ».