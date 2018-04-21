Ставрополь, 21 апреля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировали члена международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал осуществить ряд терактов в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Mil.ru Антитеррор

По данным следствия, злоумышленник, ранее присягнувший на верность главарю организации Абу Бакру аль-Багдади, планировал резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств (СВУ).

«Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 апреля террорист был ликвидирован в ходе задержания — мужчина оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения.

На месте происшествия были обнаружены флаг ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и Управления ФСБ РФ по Ставропольского краю.

Ведется следствие.

Читайте также: Двое мигрантов в Петербурге вербовались к террористам через Telegram

А также: В Ставрополе при подготовке теракта задержан уроженец Карачаево-Черкесии