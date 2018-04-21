Абакан, 21 апреля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. По факту крушения легкомоторного самолета в Хакасии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Dmitry A. Mottl Легкомоторный самолёт

ЧП произошло в субботу, 21 апреля, вблизи населенного пункта Кайбалы в Алтайском районе.

«Прибывшей к месту происшествия следственной группой установлено, что в результате крушения легкомоторного самолета погибли 2 человека: пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна разрушена», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства ЧП.

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