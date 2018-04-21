Калининград, 21 апреля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Девять из 39-ти депутатов Калининградской областной Думы задекларировали годовой доход свыше 10 млн рублей. Такие данные следуют из обнародованной региональным парламентом деклараций о доходах за 2017 года.

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Список депутатов-миллионеров таков (по мере понижения дохода):

40,8 млн рублей — генеральный директор компании «Лукойл-Калининградморнефть» Юрий Кесслер.

27,9 млн рублей — генеральный директор «Калининградского морского торгового порта» Владислав Дорофеев.

18 млн рублей — владелец компании «АСБИ» (производство железобетонных изделий) Андрей Оноприенко.

16,1 млн рублей — генеральный директор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

13,5 млн рублей — координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин (приписка — «в том числе от продажи недвижимого имущества»).

13,2 млн рублей — генеральный директор ООО «Балтика-Центр» (розничная торговля продуктами и табачными изделиями) Аугениюс Абарюс.

12,8 млн рублей — владелец ООО «Балталкоторг» (продажа алкоголя) Александр Данишевский.

12,8 млн рублей — вице-президент ООО «ДСВ Транспорт» (грузоперевозки) Леонид Степанюк.

10,2 млн рублей — владелец «Вестера» (ритейл) Олег Болычев.

Стоит также отметить многомиллионный доход у гендиректора «Лесобалта» Александра Орехова (8,8 млн рублей), гендиректора «Калининградского янтарного комбината» Михаила Зацепина (7 млн рублей) и владельца мебельной фабрики «Интердизайн» Александра Федоренко (5,1 млн рублей).