Москва, 21 апреля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации крайне сожалеет о том, что артистам Большого театра не выдали американские визы и тем самым сорвали гастроли на территории США. Соответствующее сообщение опубликовала сегодня, 21 апреля, пресс-служба МИД РФ.

Американская стена

На Смоленской площади отметили, что подобного не случалось даже в годы холодной войны. В результате того, что американские власти отказали прима-балерине Ольге Смирновой и первому солисту балетной труппы Якопо Тиссии в выдаче виз, гастроли Большого театра в США сорваны.

«Искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», — отмечает МИД РФ.

Также российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что уже несколько лет между Россией и США фактически свернуты выставочные обмены. Ответственными за такое положение дел являются США.

Стоит отметить, что из-за невыдачи виз американскими властями вскоре может прерваться авиационное сообщение между Россией США. Дело в том, что в США летает только одна российская авиакомпания — «Аэрофлот». Однако её пилотам также перестали выдавать американские визы. Действующих виз ещё хватит на какое-то время, а затем авиасообщение может быть прервано.