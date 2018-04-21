Москва, 21 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился привести в полную готовность все городские службы в связи с надвигающейся на столицу непогодой. Об этом Собянин написал сегодня, 21 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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«МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность», — пишет Собянин.

Напомним, ранее Главное управление МЧС по Москве предупредило об опасных погодных условиях в столице во второй половине дня 21 апреля, а также в ночь на воскресенье, 22 апреля.

Сейчас столичный регион оказался во власти мощного циклона, пришедшего с севера Атлантического океана через Скандинавию.