Санкт-Петербург, 21 апреля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением ограничить производство и продажу «одноразовых» мангалов для приготовления шашлыка. Об этом сообщается 21 апреля в официальной группе Милонова в одной из соцстей.

Сальвадор Дали. Средний бюрократ с распухшей головой в процессе доения черепной арфы. 1933

Милонов обратил внимание министра, что в последние годы предприниматели наладили выпуск недорогих одноразовых мангалов, которые после жарки шашлыков на природе граждане нередко оставляют там, где они устраивали пикник.

«Прошу вас рассмотреть возможность ограничения производства и продажи одноразовых приспособлений для жарки мяса и рыбы и заменой их на мангалы, которые можно использовать многократно. В данной связи стоит отметить, что люди, отправляясь «на шашлыки», каждый раз приобретают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления», — написал депутат Милонов министру Мантурову.

«После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину — близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Такое положение вещей наносит огромный ущерб природе и окружающей среде. Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы, фактически, убиваем природу вблизи городов», — объяснил единоросс причину своей озабоченности.

Виталий Милонов считает, что ограничение на выпуск и продажу «одноразовых» мангалов повысит экологическое самосознание населения и поможет более бережно относиться к природе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с началом теплого сезона Роскачество запустило всероссийское исследование шашлыка. В ходе масштабной проверки специалисты будут исследовать маринованное мясо свинины, сообщается на сайте ведомства. Исследования пройдут по 37 показателям качества и безопасности мяса.

Результаты исследования свиного шашлыка будут известны перед майскими праздниками. В этот период начинается активное потребления шашлыка гражданами России на дачах, пикниках и в турпоходах.