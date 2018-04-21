* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 21 апреля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в субботу, 21 апреля, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мигрантов из Средней Азии, которые собирались уехать в Сирию и вступить в ряды террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Арест

О задержании 21-летних мужчин Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщало 19 апреля. Отмечалось, что они уже купили авиабилеты для вылета из РФ, но были задержаны следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

Как проинформировали сегодня в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Маруфжона Исакова решением судьи отправили в СИЗО-1 («Кресты-2») на срок по 18 июня 2018 года, а его подельника Камолиддина Азимжанова — на срок по 19 июня. Оба проходят по уголовному делу о покушении на участие в деятельности террористической организации. За это преступление может быть назначено до 20 лет лишения свободы. Против ареста подозреваемые в суде не возражали.

Как установлено в ходе предварительного следствия, с декабря 2017 года по апрель 2018 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, подозреваемые нашли пособника в Сирии, с которым вступили в связь и подтвердили ему свое желание принять участие в деятельности «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Своему сирийскому визави они отправили фотографии своих паспортов. В ответ им указали безопасный путь из России в Сирию и пообещали содействие в доставлении на перевалочный пункт и в тренировочный лагерь боевиков.

«Причастность подозреваемых подтверждается в том числе их показаниями», — отметили в судебной пресс-службе.

Добавим, что, по данным СКР, для связи с вербовщиком в Сирии подозреваемые использовали мессенджер Telegram.