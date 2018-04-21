Рязань, 21 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Открытие памятника Феликсу Дзержинскому состоялось в Рязани 20 апреля. Новый памятник изготовил рязанский скульптор, сообщили в пресс-службе правительства области.

Stauffenberg Бюст Дзержинского

Открытие монумента приурочили к столетию органов безопасности России. Монумент установлен около нового административно-хозяйственного комплекса УФСБ России по Рязанской области. Его изготовил рязанский скульптор Олег Седов.

В преддверии памятной даты в городе также прошла праздничная церемония, посвященная переезду управления ФСБ в новое здание. Теперь управление будет находиться по адресу улица Горького, 69.

«Новое поколение работников службы безопасности продолжает лучшие традиции своих предшественников, с честью несет нелегкую и ответственную службу, направленную на защиту интересов нашей страны. Сотрудники УФСБ России по Рязанской области выполняют все поставленные задачи по противостоянию новым угрозам и рискам, проявляя при этом высокий профессионализм, честность и мужество», — цитирует пресс-служба правительства губернатора Николая Любимова.

Феликс Дзержинский — советский революционер и политический деятель, основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

В сентябре 2017 года памятник Феликсу Дзержинскому был установлен в Кирове. Инициатором установки памятника в год 100-летия российской революции выступил Совет ветеранов регионального УФСБ России.

Во время обсуждения возможной установки памятников против высказались представители организации жертв политических репрессий «Вятка-плюс» и представители РПЦ. Недовольные установкой памятника жители даже начали сбор подписей под петицией за ее отмену.

Кроме того, в Брянске члены пяти ветеранских организаций предлагают установить мемориальную доску Феликсу Дзержинскому. Это решение летом 2017 года поддержала комиссия по топонимике и установке памятных досок в Брянске.