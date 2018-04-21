Киев, 21 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Остатки военно-морских сил Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границ с Крымом. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Richard Mc Neil Дразнящий пеликанов

«Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья…», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице минобороны Украины в американской социальной сети Facebook.

Украинские морские пехотинцы в ходе учений выполняли задачи по отражению атак морского десанта условного противника. Осуществлялись маневры на уровне подразделений на угрожающих направлениях.

Артиллерия береговой обороны также успешно отработала учебные упражнения.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года жители Крыма провели референдум о самоопределении и полуостров вернулся в состав России. В Крыму базировался практически весь украинский военно-морской флот и большинство боевых кораблей так и остались в гаванях полуострова.