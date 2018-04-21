Москва, 21 апреля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Граждане ждут от власти четких требований по допуску лекарств на российский рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Приём пациентки

«Граждане нашей страны ждут от правительства, министерства здравоохранения наряду с другими министерствами четких мер по допуску лекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарств и ценовой политики, и в конечном счете последовательного решения задачи импортозамещения», — заявил Морозов.

Он обратил внимание на то, что обсуждение законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России обострило существующую проблему импортозамещения лекарственных средств.

Во многих позициях лечения сложных пациентов, редких болезней, онкологической патологии РФ до сих пор остается зависимой от фармацевтических фирм других стран, и это в любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитию собственной промышленности.

В комитете создан и активно функционирует подкомитет по лекарственному обеспечению и фармацевтической промышленности, который неоднократно обращал внимание исполнительной власти, министерства здравоохранения на необходимость пошагового планомерного замещения импортных лекарственных препаратов на отечественные. Такие же рекомендации были сформулированы в ходе работы экспертного совета комитета по орфанным заболеваниям — высокие цены на большинство лекарств, монополия ряда фирм, в том числе американских, на рынке порождают неконструктивную ситуацию по обеспечению больных.

Создание регистров патологии, федеральная поддержка финансирования субъектов Российской Федерации в части лечения орфанных заболеваний должны идти параллельно регулированию ценообразования, в том числе путем создания отечественных аналогов и развития фармации, отмечают эксперты. Пример успеха таких решений — результаты политики в части антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ.

Вопрос импортозамещения остается приоритетным для Госдумы, заверил Морозов.

«Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов, посвящённой обсуждению законопроекта об ответных мерах на санкции США, подверг критике Минздрав, говоря о работе министерств по импортозамещению. Он также указал на то, что ответственность Минздрава за проблемы в лекарственном обеспечении граждан будет обсуждаться при рассмотрении кандидатуры главы правительства РФ в Госдуме.