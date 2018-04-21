Москва, 21 апреля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В возрасте 83 лет скончалась известная актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1985. СССР Нина Дорошина

Сообщается, что накануне актриса жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала карету «скорой помощи», однако от госпитализации отказалась. Позднее с Дорошиной связались журналисты Пятого канала, которым актриса сообщила, что чувствует себя нормально.

Известно, что Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (сейчас это территория Москвы.

В 1956 году Дорошина окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Уже через два года она дебютировала на сцене театра «Современник».

Наибольшую известность Дорошиной принесла роль Надежды в кинофильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».