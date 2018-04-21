Москва, 21 апреля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Международная акция — тест по истории победы над фашизмом, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Тест писали депутаты, студенты московских вузов и школьники.

Цитата из х/ф «Они сражались за Родину». Реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР Советские солдаты-победители

Тест по истории победы над фашизмом проходил более чем на 8 тыс. площадках, в нем принимают участие более полумиллиона человек, отметила депутат Госдумы Альфия Когонина («Единая Россия»).

«Это очень хорошая акция. Это нужно для нас и нашего поколения», — сказала она.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») призвал не бояться теста, ведь главное — сделать правильные выводы.

«Здесь нет оценок, вы проверяете сами себя. Сделайте правильные выводы из того результата, который получите», — напутствовал писавших тест парламентарий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) обратил внимание на попытки забыть историю в Польше.

«В эти годы архиважно среди молодого поколения распространять, укреплять, поддерживать правду о событиях тех лет, которые оказались переломными для мировой истории, благодаря которым удалось отстоять тот самый мир, который отстаивает Россия — многополярный мир, когда может безбоязненно развиваться человеческая цивилизация», — отметил депутат.

В 2018 году тест по истории Великой Отечественной войны проходит уже в третий раз.