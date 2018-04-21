Москва, 21 апреля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Попытка переложить Минздравом ответственность за доступность качественных лекарственных препаратов на другие министерства некорректна, заявила председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

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Вопрос импортозамещения лекарственных препаратов в России не относится к ведению Министерства здравоохранения, сообщили накануне в пресс-службе ведомства в ответ на критику со стороны спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Накануне в Госдуме состоялась встреча председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина с представителями деловых и экспертных кругов, где обсуждался законопроект об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России, где обращалось внимание на то, что около 68% рынка лекарств — импорт.

Савастьянова напомнила, что в соответствии с положениями и регламентирующими документами за политику в области фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения отвечает министерство здравоохранения.

«Вопросы, связанные с решением задач по обеспечению граждан доступными, качественными препаратами полностью находятся в зоне ответственности Минздрава. И пути решения этой проблемы также относятся к компетенции министерства», — указала Савастьянова.

Министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения, подчеркнула глава комитета.

«Этот вопрос для нас является одним из приоритетных, поэтому при обсуждении назначения нового премьера, и с новым министром здравоохранения мы будем обязательно обсуждать данную проблему, а также мониторить этот процесс. Комитет возьмет этот очень важный вопрос на особый контроль», — добавила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что ответственность Минздрава за проблемы в лекарственном обеспечении граждан будет обсуждаться при рассмотрении кандидатуры главы правительства РФ в Госдуме.