Ереван, 21 апреля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян, который в данный момент проводит многолюдное шествие в Ереване, заявил, что диалог с властью, к которому призвал премьер-министр Армении Серж Саргсян, может быть только для обсуждения условий ухода Сержа Саргсяна.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Призыв к диалогу

Я не могу принимать решения. Я должен подчинятся решениям народа. Вы видели, как вчера народ отреагировал на призыв к диалогу. Они сказали: «поздно, поздно», — сказал Пашинян, комментируя заявление Сержа Саргсяна.

Говоря о словосочетании «необратимыепотери», которое употребил Саргсян, лидер оппозиционного движения сказал, что повторения 1 марта 2008 года, когда во время разгона полицией многотысячного митинга в Ереване погибли десять человек, быть не может.

1 марта не может повторится, потому что в отличие от 1 марта сегодня всё армянство, я ответственно заявляю — всё армянство, поддерживает наше движение», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что не верит, что в Республике Армения есть полицейский, есть военнослужащий, который готов стрелять в народ.

Я не могу поверить в такое», — подытожил Пашинян.

Выступая 20 апреля на многотысячным митинге на площади Республики в Ереване, Никол Пашинян уже говорил о призывах представителей власти к диалогу.

Теперь уже поздно для диалога. Как говорится, поезд ушел. Но это не значит, что мы не готовы обсуждать некоторые вещи. Мы, конечно, готовы обсудить сроки отставки Сержа Саргсяна и в связи с этим определенные условия. И я готов сказать — я думаю, вы все согласитесь с этим, — что мы не хотим вендетт и мести. Если Серж Саргсян уйдет в отставку как можно скорее, это будет полезно и для него, и для Республики Армения», — заявил Пашинян.

Он также представил программу смены власти в Армении, согласно которой Серж Саргсян уходит в отставку, «представитель народа» избирается премьером, формируется временное правительство и назначаются досрочные парламентские выборы.

Мы готовы обсудить пункты этой программы с представителями Республиканской партии, чтобы обеспечить плавную передачу власти народу без потрясений», — заявил Пашинян.

21 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией.

В течение минувшей недели в Ереване имели место ряд митингов и шествий. Право на проведение мирных демонстраций и шествий имеет каждый гражданин нашей страны. Власти отнеслись с уважением к этому праву и продолжат уважать его всегда.

К сожалению, эти общественные собрания часто переходили за рамки дозволенного законом и получали неуместные и анархические проявления, о чем говорится в многочисленных заявлениях полиции. Происходящие события чреваты непредсказуемыми последствиями, ставят под угрозу общественный порядок и наносят урон непростой и хрупкой гармонии общества Армении.

Каждый из нас обязан помнить, что кроме него самого в этой стране живут, работают, учатся и отдыхают не менее гордые граждане Республики Армения. Гармония внутри нашего общества должна основываться на солидарности и терпимости.

Я глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими развитиями. Во избежание безвозвратных потерь призываю депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна начать политический диалог и сесть за стол переговоров. Это необходимо сделать немедленно. Уверен, что налаживанию подобного адекватного ситуации диалога могут способствовать все политические силы», — отметил Серж Саргсян.