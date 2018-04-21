Вашингтон, 21 апреля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA) считает, что за четыре года боевых действий в Донбассе погибли свыше 2,5 тыс. человек. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 20 марта, в официальном аккаунте в Twitter UN OSHA.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в ООН заявили, что на программу гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от войны в Донбассе, совершенно нет денег. На данный момент программа профинансирована только на 3% от необходимой суммы.

Что касается цифр жертв войны в Донбассе, то данные ООН совершенно необъективны. Представители народных республик Донбасса не раз заявляли, что число жертв войны в одних только ДНР и ЛНР превышает 5 тыс. человек. Потери украинской оккупационной армии также велики, хотя Киев их старательно скрывает.