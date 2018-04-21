Вашингтон, 21 апреля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Государственный департамент США констатировал наличие высокого уровня коррупции на Украине, цензуры, серьезных нарушений прав человека, а также отсутствие независимости судей. Такие заявления содержит доклад государственного департамента США по итогам правозащитной деятельности за 2017 год, опубликованный накануне, 20 апреля.

Цитата к ф Война и мир. реж.Сергей Бондарчук. 1965.СССР Прозрение

В докладе госдепа прямо сказано, что коррупция на Украине распространена даже на уровне правительства. Власти активно прибегают к цензуре, блокировке неугодных сайтов. Но при этом украинские власти совершенно не могут привлечь к ответственности виновников преступлений, совершенных против сотрудников СМИ и выступающих против коррупции.

На оккупированной украинскими войсками территории Донбасса происходят казни и похищения людей, а в украинских тюрьмах наблюдаются опасные для жизни условия.

«Наиболее существенные проблемы с правами человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения людей в контексте конфликта в Донбассе; пытки, а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей», — сказано в докладе.

Напомним, уровень коррумпированности и бесправия на Украине резко вырос после государственного переворота в этой стране в феврале 2014 года.

Пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники совершенно не способны к государственному управлению и строительству.