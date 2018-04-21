Ереван, 21 апреля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Серж Саргсян выступил с заявлением по поводу протестных событий в Ереване, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В течение прошедшей недели в Ереване прошел ряд митингов и шествий. Право на мирные митинги и шествия имеет наш каждый гражданин. Власти уважали и уважают это право. К сожалению, эти общественные собрания зачастую переступали черту законности и принимали неоправданные и анархические проявления, о чем подробно говорится в многочисленных заявлениях Полиции. Происходящие события чреваты непредсказуемыми последствиями, ставят под угрозу общественный порядок и нарушают хрупкую и сложную гармонию общества. Каждый из нас должен помнить, что кроме него в стране живут, учатся и работают не менее гордые граждане Армении. Гармония нашего общества должна быть основана на согласии и толерантности. Я глубоко озабочен внутриполитическими тенденциями. С целью исключения необратимых потерь призываю депутата парламента Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. И это необходимо сделать срочно. Уверен, что формированию диалога могут способствовать все политические силы страны», — говорится в заявлении Саргсяна.

Напомним, что 20 апреля Никол Пашинян озвучил свои требования к властям. «Мы готовы обсудить уход Сержа Саргсяна, сроки подачи в отставку и связанные с этим некоторые условия. Должен сказать, что мы не требуем мести. Чем раньше Саргсян подаст в отставку, тем выгоднее это будет для него и Армении», — заявил он на митинге и обрисовал дорожную карту дальнейших действий.