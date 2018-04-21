Великий Новгород, 21 апреля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Новгородской области восстановительные работы на разрушенных паводком дорогах ведутся в восьми районах: в Любытинском, Боровичском, Пестовском, Чудовском, Новгородском, Маловишерском, Окуловском и Хвойнинском. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Клод Моне. Наводнение. 1897

По словам регионального министра транспорта Станислава Шульцева, дорожники работают «максимально оперативно».

«Обстановка меняется буквально каждый час, за ней следят диспетчеры, дорожники, спасатели и специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства», — прокомментировал ситуацию Шульцев.

По его словам, приоритет отдаётся восстановлению проезда к отрезанным от транспортного сообщения населённым пунктам.

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По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, на 7:00 21 апреля оставались повреждёнными 17 участков автомобильных дорог в шести районах области.

Помимо дорог, в регионе растёт количество подтопленных жилых территорий — на данный момент, в семи населённых пунктах подтоплено 274 приусадебных участка и один жилой дом в посёлке Крестцы, из которого эвакуированы два человека.

В зонах подтопления работают специалисты районных администраций и медики, которые оказывают местным жителям необходимую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкий подъём уровня воды в водоёмах Новгородской области, подтопления и разрушения дорог фиксируются с 17 апреля. Самые серьёзные последствия паводка, который осложняется проливными дождями, — в Любытинском районе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.