Вашингтон, 21 апреля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провел встречу с иностранными инвесторами в Вашингтоне. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Сообщается, что Силуанов детально обсуждал с иностранными инвесторами возможные действия в условиях антироссийских санкций.

«Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях», — рассказал Силуанов.

Глава российского Минфина рассказал, что в основном во встрече участвовали представители американского бизнеса.

«В этот раз добавилось больше санкционной тематики», — отметил Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США продолжают усиливать антироссийские санкции. Недавно в черные списки попал ряд российских бизнесменов и крупных компаний. Больше всех пострадал миллиардер Олег Дерипаска и его компания «Русал». От российского алюминия уже отказались в США и Японии.