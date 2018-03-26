Санкт-Петербург, 21 апреля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Север Петербурга не станет центром сжигания городского мусора. Решение, перечеркнувшее планы потенциальных инвесторов, в пятницу, 20 апреля, приняла комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга.

mermyhh Свалка

На заседании под председательством вице-губернатора Игоря Албина были рассмотрены предложения и замечания, полученные в результате публичных слушаний.

Напомним, 26 марта в Петербурге прошли слушания по проекту межевания промзоны «Каменка» на севере города — одобрение плана разделения данной территории стало бы одним из разрешительных шагов для строительства мусороперерабатывающего предприятия неподалеку от закрытого полигона твердых бытовых отходов «Новоселки».

Участок, предполагавшийся для переработки мусора, был разделен на два — между двумя инвесторами, готовыми построить по одной части завода. Отметим, что проекты самих заводов не были представлены общественности и не прошли необходимые этапы утверждения. Получается, что правительство Петербурга выбирало территорию под несуществующий проект.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность потребовала признать слушания несостоявшимися из-за множества претензий к представленному проекту.

По действующему законодательству, в черте города возможно размещение предприятий второго и меньшего класса опасности. Мусоросжигательный завод может относиться ко второму классу опасности, если его мощности не превышают 40 тысяч тонн в год.

Предприятие II класса опасности требует создания санитарно-защитной зоны в 500 м. Разработчики проекта планировки утверждают, что под эти цели будет отдано около 1000 м. Но экологи, изучившие территорию «Каменки», считают, что эти меры были бы бессмысленными. На территории предполагаемой защитной зоны нет зеленых насаждений, которые необходимы для защиты местного населения от выбросов завода.

Кроме межевания территории, вторым необходимым для разрешения строительства завода пунктом было изменение категории двух участков в промзоне «Каменка». При смене категории ТИ-1 на категорию ТИ-2 повысился бы допустимый уровень вредности размещаемых там объектов.

Против предложения открыто выступила глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. В официальном письме она призвала вице-губернатора Игоря Албина поддержать жителей.

Как сообщает пресс-служба Смольного, комиссия по землепользованию и застройке категорию участков менять отказалась. Итоги заседания далее будут согласованы с исполнительными органами городской власти, после чего проект Правил землепользования и застройки будет представлен на утверждение губернатору Георгию Полтавченко.

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Производственная зона «Каменка» расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД), в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Петербург выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Город делает ставку на переработку мусора и планирует к 2020 году увеличить ее показатели с 17% до 38%, а до 2030 года добиться переработки ста процентов своих отходов.