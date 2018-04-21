Москва, 21 апреля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Колонная российской военной техники, которая будет принимать участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, прибыла на временную площадку в Москве. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Mil.ru Репетиция парада. Бронеавтомобили тигр и Т-34-85

«Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы», — сказано в сообщении.

Известно, что в состав колонны боевой техники входят бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные комплексы С-400.

Кроме того, в Параде Победы примут участие Т-34−85, Т-72Б3, БТР «Бумеранг», БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2». Эта военная техника была доставлена по железной дороге на станцию «Пресня» и затем отправлена на площадку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего в предстоящем параде на Красной площади в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне примут участие 13 тыс. солдат и офицеров, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.