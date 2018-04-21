Пекин, 21 апреля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики привествуют заявление лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына о прекращении проведения в Северной Корее ядерных и ракетных испытаний, а также закрытии ядерного полигона на севере страны. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 21 апреля, пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

Baobacgiang.com.vn Испытательный запуск МБР, КНДР

«Решение КНДР поможет постепенно улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Китай приветствует это», — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян остановит ядерные испытания и прекратит пуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля.

Решение лидера Северной Кореи уже приветствовали президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель правительства Японии Синдзо Абэ.

Президент США Дональд Трамп также приветствовал решение властей КНДР и назвал его «большим прогрессом» и «хорошей новостью» для всего мира.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что после решения властей КНДР остановить ядерные испытания и пуски МБР, США должны сделать свои шаги для деэскалации на Корейском полуострове.